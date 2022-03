Pioli sull'esperienza in Champions: "Abbiamo imparato molto ma vogliamo fare di più"

MilanNews.it

Nell'intervista a GulfNews, una delle principali testate degli Emirati Arabi Uniti, Stefano Pioli è tornato a parlare dell'esperienza del Milan in Champions League in questa stagione (LEGGI QUI per l'intervista INTEGRALE): "Abbiamo imparato molto, ma soprattutto siamo consapevoli di dover fare di più perché l'asticella è molto alta. Si tratta di dettagli in Champions League. Abituarsi a giocare determinate partite permette di acquisire conoscenze ed esperienze vitali".