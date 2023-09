Pioli: "Tonali con la maglia del Newcastle? Fa effetto". Poi spiega Chukwueze e Pobega dal 1'

L'allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di 'Sky' a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Newcastle, prima gara della fase a gironi della Champions League 2023/24: "Si torna a San Siro per giocarci al meglio la prima gara di Champions, non possiamo pensare a cosa non siamo riusciti a fare sabato, ma dobbiamo mettere in campo le nostre qualità. Giochiamo in un girone tosto e dobbiamo approcciarlo al meglio, il Newcastle è una squadra fisica e aggressiva. Abbiamo un piano, una strategia di gioco, ma poi è la testa a fare la differenza. Sono sicuro che la squadra si mostrerà pronta per questa gara".

Sulla decisione di schierare Chukwueze e Pobega dal primo minuto: "Chukwueze gioca perché è rapido e bravo nell'uno contro uno, affronterà un terzino sinistro molto alto e fisico ma con un passo diverso. Pobega deve aggredire gli spazi, è una mezzala molto brava negli inserimenti".

Le fa effetto vedere Tonali con un'altra maglia?

"Sì, effetto sicuramente perché fino all'altro giorno era con noi, abbiamo condiviso tante belle situazioni ma questo fa parte del calcio e della vita. L'importante è ciò che abbiamo vissuto insieme".