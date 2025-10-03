Pioli torna a vincere dopo cinque gare senza successi: 2-0 al Sigma Olomouc
(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Fiorentina-Sigma Olomouc 1-0 nella prima giornata di Conference League. Bel primo tempo della Viola al Franchi contro il Sigma Olomuc. La squadra di Pioli è subito pericolosa con Dzeko. Poi sale in cattedra Piccoli che prima sfiora il vantaggio e poi lo realizza. Gol annullato a Dodò per fuorigioco. Nella ripresa la chiude Ndour al 95' con un bel gol. (ANSA).
Da dove arriva quest'aria nuova. Ricci-Leao, i vedovi. La Juve, uno sfizio... San Siro, ci saranno altri colpi di scena. Riecco la Curva, grazie anche allo spogliatoio
Da dove arriva quest'aria nuova. Ricci-Leao, i vedovi. La Juve, uno sfizio... San Siro, ci saranno altri colpi di scena. Riecco la Curva, grazie anche allo spogliatoio
FOCUS MN - Infortuni, come se la cava il Milan di Allegri? Il confronto con le stagioni 24/25 e 23/24
Quel sì che sarebbe piaciuto a Silvio. Uno stadio nuovo, due squadre, due dediche. Max: non fidarti dei nuovi "laudatores"
L'arteria aortica e la cardioaspirina. Carro sempre più affollato. Il nuovo stadio. Una ipotesi forse molto vicina
Allegri ha cambiato tutto! Evento storico per Milano. Modric non è umano. L'importanza del tifo a San Siro
L'episodio Lucumì-Nkunku fa infuriare il mondo Milan. Preoccupa il trend di quest'anno, Rocchi chiarisca il prima possibile
