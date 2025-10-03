Pioli torna a vincere dopo cinque gare senza successi: 2-0 al Sigma Olomouc

foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 21:00News
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Fiorentina-Sigma Olomouc 1-0 nella prima giornata di Conference League. Bel primo tempo della Viola al Franchi contro il Sigma Olomuc. La squadra di Pioli è subito pericolosa con Dzeko. Poi sale in cattedra Piccoli che prima sfiora il vantaggio e poi lo realizza. Gol annullato a Dodò per fuorigioco. Nella ripresa la chiude Ndour al 95' con un bel gol. (ANSA).