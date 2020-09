Pioli vs Bologna: dieci vittorie su quindici confronti, due successi nell'ultima stagione

Stefano Pioli, ex rossoblu, in carriera ha sfidato 15 volte da allenatore il Bologna. Il bilancio dell'emiliano contro il suo passato è di tutto rispetto: il tecnico rossonero, in 15 confronti, ha battuto i Felsinei in dieci occasioni, pareggiando tre volte e perdendo le restanti due. Nella scorsa stagione Pioli ha vinto entrambi i match contro il Bologna, sia all'andata con il 3-2 al Dall'Ara che a San Siro, quando nel post lockdown i rossoneri hanno dominato e prevalso per 5-1.