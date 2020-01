Pioli vs Brescia, il bilancio: quattro vittorie e quattro sconfitte

Stefano Pioli, da allenatore, ha affrontato il Brescia in dieci occasioni: il bilancio tra vittorie e sconfitte è esattamente in parità, 4 e 4, mentre i pareggi sono stati soltanto 2. L'ultimo precedente risale alla stagione 2013/14, quando col Chievo il tecnico emiliano superò 1-0 i lombardi nel terzo turno di Coppa Italia. Per ritrovare l'ultimo confronto in campionato bisogna tornare al 30 gennaio 2011, quando il Chievo sbancò il Rigamonti con un netto 3-0: in campo c'era anche il futuro rossonero Kevin Constant.