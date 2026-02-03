Più importante il +7 sulla Roma o il -5 dall'Inter? Allegri non ha alcun dubbio

vedi letture

Un grande Milan, in super emergenza offensiva, si è presentato allo stadio Dall'Ara e ha battuto il Bologna con il netto passivo di 0-3. Un passo in avanti importantissimo in classifica per i rossoneri che rimangono a -5 dall'Inter e si portano specialmente a +7 sulla Roma, quinta in classifica. Al termine della gara il tecnico Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN per dare il suo commento generale sulla partita. Di seguito si riporta un estratto delle dichiarazioni del tecnico milanista.

Più importante essere a +7 dalla Roma o tornare a -5 dall’Inter?

“È più importante guardare dietro perché il campionato è ancora lungo, ci sono tanti punti da fare per tornare in Champions. Bisogna fare un passettino alla volta. Godiamoci questa sosta, perché domenica non giochiamo, e quindi bisogna recuperare un po’ di energie ma soprattutto giocatori come Leao e Pulisic che ci daranno una mano. Sarebbe bello al ritorno, venerdì prossimo col Pisa, avere tutti i giocatori a disposizione”.