Plastino: "Pioli ha avuto sfortuna"

Michele Plastino, giornalista, si è così espresso a Radio Sportiva sul Milan: "La sfortuna per Pioli è stata l’eliminazione contro l’Inter, che incide tantissimo nell’animo dei tifosi. In campionato non poteva fare nulla visto il percorso del Napoli, lo scorso anno ha vinto lo scudetto e quest’anno è arrivato in semifinale di Champions League. Però appunto ha avuto sfortuna".