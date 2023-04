Pobega a Sky: "Se non giocavo è forse perché non davo le risposte giuste in allenamento"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tommaso Pobega, centrocampista rossonero, si è così espresso a SkySport nel post Milan-Empoli: "Pioli mi ha chiesto di abbassarmi tra i difensori per dare spazio a Theo e a Calabria sulle fasce. Più che numeri cerchiamo di essere sempre in superiorità per recuperare palla alta e tenere il pallino del gioco".

Ti sei sentito un po' trascurato nell'ultimo periodo?

"Ho cercato di lavorare su me stesso. Magari non davo in allenamento le risposte giuste al mister per giocare titolare... Ho cercato di lavorare, di giocare concentrato, di essere utile, di essere preciso, al meglio che potessi fare".