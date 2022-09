Pobega in Nazionale: due presenze da subentrato con la consueta sostanza

MilanNews.it

Tommaso Pobega è stato convocato dalla Nazionale Italiana per la sosta appena conclusa. Il centrocampista rossonero ha collezionato un totale di 44 minuti, subentrando, da mezzala sinistra nel 3-5-2 di Mancini, sia nella vittoria per 1-0 contro l'Inghilterra al 63esimo che in quella per 0-2 dal 73esimo in Ungheria. In entrambi i casi, prova di sostanza di Pobega, il quale si è giocato il posto da titolare in entrambe le sfide perdendo il confronto con Cristante della Roma.