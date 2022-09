Pobega-Tonali verso la titolarità , Albertini: "Bene per il senso di appartenenza"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo le ultime indiscrezioni di formazione, Stefano Pioli sarebbe intenzionato a schierare dal primo minuto questa sera contro la Sampdoria, un centrocampo tutto italiano formato da Tonali e Pobega. Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha giudicato così questa evenienza nell'intervista pubblicata questa mattina sulla Gazzetta dello Sport: "È un bel segnale per Mancini, perché spesso gli italiani si trovano nelle squadre che non giocano per vincere. Per il Milan, invece, è positivo per senso di appartenenza. È vero che alcuni stranieri hanno dimostrato di potersi legare a vita a un club, ma con un gruppo di italiani è più semplice avere una base su cui costruire"