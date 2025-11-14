Polonia U21-Italia U21, titolari Camarda e Bartesaghi

Oggi alle 15:20News
di Manuel Del Vecchio

Queste le formazioni ufficiali di Polonia U21-Italia U21, gara del girone E valida per qualificazioni agli Europei Under 21. Titolari Bartesaghi e Camarda, Zeroli in panchina.

POLONIA U21 (4-2-3-1): Lubik; Nowak, Kutwa, Drapinski, Gurgul; Kocaba, Kozubal; Pietuszewski, Duda, Pienko; Regula. Ct. Brzeczek

ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Palestra, Comuzzo, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Dagasso; Cherubini, Camarda, Koleosho. Ct. Baldini