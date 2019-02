Ponciroli: "Paquetà grande colpo, si è inserito nel Milan con personalità"

Chiudo con uno che, sulla sponda rossonera, mi sta entusiasmando per davvero. Signori, credo proprio che Paquetà sia un gran colpo!!! Dopo essermi scottato, anzi ustionato, con l’affare Gabigol (idolo assoluto ma per motivi non calcistici), ci sono andato con i piedi di piombo nell’approcciarmi al nuovo, giovane, brasiliano del Diavolo. Mi è piaciuto il suo atteggiamento: umile ma deciso. Si è inserito nel Milan con personalità, giocando con e per la squadra, senza tentare il numero ad effetto a tutti i costi. Mi dicono che sia un ragazzo con la testa a posto, con tanta voglia di giocare a calcio… Magari non diventerà il nuovo Kakà ma, indubbiamente, il ragazzo ha la stoffa del giocatore vero, di quello che, quando va in campo, sa perfettamente quello che deve fare. Grazie alla “cura Gattuso”, imparerà ancora tante cose… Bel colpo, ottima giocata del duo Leonardo/Maldini.