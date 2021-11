Porchia: "Inter, Napoli e Milan arriveranno a giocare fino alla fine per la vittoria"

Sandro Porchia, già responsabile del settore giovanile del Palermo di Maurizio Zamparini ed ex direttore sportivo del Trapani, ha parlato della lotta scudetto in Serie A ai microfoni di Tuttomercatoweb. Queste le sue parole: “Inter, Napoli e Milan arriveranno a giocare fino alla fine per la vittoria. La Juve invece se la giocherà per un posto in Champions League”