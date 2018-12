Porrà: "Voci intorno a Gattuso non mi piacciono: se il Milan ha un'organizzazione è merito suo"

Il giornalista di Sky Sport, Giorgio Porrà ha commentato il lavoro di Gattuso sulla panchina milanista: “Sento delle voci intorno a Gattuso e non mi piacciono per niente. Il Milan è sempre lì, al quarto posto, in odore di Champions. Non si poteva sperare qualcosa di meglio dalla squadra e Gattuso. È vero che Gattuso ha sbagliato qualche cambio e che se il Milan ha un deficit di personalità, l’allenatore ci ha messo del suo. Ma il Milan ha un’organizzazione tutta figlia di Gattuso. Alcune partite che il Milan ha pareggiato, senza questa organizzazione, le avrebbe perse”