Portavoce Elliott all'ANSA: "Investiti oltre 600 milioni nel club, impegnati in un investimento da 1.2 miliardi nello stadio"

Come dichiarato all'ANSA, un portavoce di Elliott ha fatto il punto sugli investimenti del fondo nel Milan e sul progetto stadio: "Elliott ha finanziato il percorso di rilancio del Milan negli ultimi anni, con oltre 600 milioni di euro investiti nel club. Elliott si è inoltre impegnata a partecipare a un investimento privato di 1,2 miliardi di euro per la costruzione di un nuovo stadio all'avanguardia per la città di Milano e di un innovativo distretto multifunzionale, che insieme contribuiranno alla continua trasformazione del Milan, offrendo non solo un punto di riferimento iconico alla città ma anche un progetto di eccellenza per il calcio italiano".