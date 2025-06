Portogallo, Leao esalta CR7 dopo la vittoria della Nations League: "Voleva tanto questo trofeo"

Rafael Leao, attaccante del Milan e della Nazionale portoghese, ha celebrato la vittoria della Nations League da parte dei lusitani ai microfoni di Sky Sport. Inevitabile un focus su capitan Cristiano Ronaldo, di seguito le sue dichiarazioni: "Cristiano Ronaldo vive di calcio, ha fatto una carriera lunghissima a livello di club. Sente il Portogallo come la sua famiglia, sono contento perché ha vinto un trofeo che cercava tanto di vincere".

Rafael Leao, dopo essere stato in panchina nella semifinale contro la Germania per un'influenza, ieri è partito ancora dalla panchina nella finalissima della UEFA Nations League che il Portogallo ha vinto contro la Spagna ai tiri di rigore. Il 10 milanista è entrato in campo al 75° minuto ed è stato sicuramente molto propositivo. A decidere la sfida, l'errore dell'ex rossonero Alvaro Morata e la rete di Ruben Neves. Panchina per l'altro giocatore del Milan, Joao Felix.

La pagella di Rafael Leao a cura di MilanNews.it, voto 6.5: "Tra l'esclusione contro il Monza e l'influenza che lo ha tenuto fuori in semifinale, Rafa non giocava da un po'. Nonostante questo al suo ingresso, approfittando anche di squadre più stanche, non ci ha messo troppo a prodursi nelle sue proverbiali accelerate. Quando ha la palla punta spesso l'uomo, procurando due gialli e creando un paio di occasioni. Ottima intesa con un monumentale Nuno Mendes. Gli manca solo il gol".