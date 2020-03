Possibile maxi mercato, Gazzetta: "Leao, chance per emergere"

I vertici del calcio, per far fronte all’emergenza, stanno pensando di estendere la prossima sessione di calciomercato: un’unica maxi finestra che vada dall’estate fino a fine dicembre. Come riporta La Gazzetta dello Sport, se l’ipotesi si trasformasse in realtà, Rafael Leao, ora che ha perso il suo "sponsor" principale, ovvero Zvonimir Boban, avrebbe più partite per entrare nel cuore del Milan e dei suoi tifosi, mettendo in mostra le grandi qualità che finora ha mostrato solo a tratti.