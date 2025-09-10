Pradè svela un retroscena su Comuzzo: "Abbiamo avuto un'offerta enorme..."

A poco più di una settimana dalla chisura del calciomercato, il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha svelato alcuni dei più interessanti retroscena dell'estate appena conclusasi, parlando anche di Pietro Comuzzo, che per un periodo è stato anche accostato al Milan come possibile rinforzo per la difesa.

Come sono andate le offerte Gosens e Comuzzo?

"Per Gosens abbiamo avuto un'offerta irrinunciabile, ma lui è troppo importante per questo gruppo. Per Comuzzo abbiamo avuto un'offerta enorme dall'Arabia, dove lo voleva fortemente Inzaghi, ma la sua è una scelta da rispettare, non era pronto per questa scelta di vita. Deve fare un ulteriore step e siamo felici che possa farlo con noi. È un'altra medaglia, assieme a Kayode, Martinelli, Fortini, Ndour, Kouadio, Kospo, che il nostro settore giovanili si può appuntare. Abbiamo rifiutato tante offerte, anche per Pablo Mari e De Gea".

35 milioni per Comuzzo sono un'offerta irrinunciabile?

"Da direttore dico di sì, sono un'offerta a cui non si può dire di no. Ma io sono un dirigente, la proprietà è un'altra cosa".