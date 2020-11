Premier Conte: "In preparazione piano nazionale per distribuzione vaccino in sicurezza"

Anche l'argomento vaccini è stato ampiamente oggetto di discussione nell'intervista concessa oggi dal presidente del consiglio dei ministri italiano Giuseppe Conte. Questo il suo pensiero circa la data indicativa, di cui aveva già accennato in passato, di distribuzione del siero anti-Covid a partire da dicembre: "Ho parlato di vaccini disponibili a partire da dicembre perché, nonostante lo scetticismo di tanti, ero pienamente consapevole dei progressi che si stavano facendo su questo fronte e degli impegni contrattuali già sottoscritti dalla Commissione europea. Lo scorso 2 novembre ho informato il Parlamento di avere invitato il ministro Speranza a predisporre un piano nazionale per garantire la sicurezza e la distribuzione del vaccino. Porteremo presto questo piano in Parlamento in modo da chiarire pubblicamente i criteri e le priorità con cui procederemo alla distribuzione delle dosi. Parallelamente stiamo completando il piano operativo che ci consentirà di distribuirlo in condizioni di piena efficienza e sicurezza", le parole del premier a La Stampa.