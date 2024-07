Presidente Atl.Madrid: "Morata? Secondo la stampa sembra che se ne andrà...Se vuole andare via, nessuno lo fermerà"

Intervenuto a Telecinco, Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid, ha commentato così le voci sull'imminente addio di Alvaro Morata che ha deciso di lasciare i Colchoneros e di accettare le proposta del Milan che pagherà la clausola rescissoria: "Sembra che se ne vada... secondo quanto dice la stampa. Ci ha detto che restava e ora che se ne va. Non c'è problema, ma Morata è un grande giocatore e una grande persona. Se vuole andare via, nessuno lo fermerà. Né io né l'Atlético".

Morata si trova oggi a Madrid per i festeggiamenti per la vittoria dello Europeo della sua Spagna. Nelle prossime ore, il giocatore comunicherà all'Atletico Madrid la sua intenzione di andare via e di trasferirsi al Milan. Nei giorni successivi, invece, l'attaccante dovrebbe svolgere le visite mediche di rito, sempre a Madrid.