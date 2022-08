Prezzo stellare per Sesko: il Salisburgo chiede oltre 50 milioni di euro

MilanNews.it

Il RB Salisburgo apre all'addio di Benjamin Sesko. Come riporta la BBC, serviranno però oltre 50 milioni di euro per strappare l'attaccante sloveno al club austriaco. Sul talento 19enne ci sono Manchester United, Chelsea e Newcastle e, nelle ultime settimane, si è parlato di lui anche in ottica Milan. Per Sesko in questa stagione si contano già 3 presenze con 2 reti e 1 assist.