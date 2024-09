Primavera, Ibrahmovic al Vismara per Milan-Cesena. Presenti anche Bonera e Vergine

C'è anche Zlatan Ibrahimovic sugli spalti del Puma House of Football - Centro Sportivo Vismara per assistere alla gara della Primavera del Milan contro il Cesena. In campo c'è il figlio Maximilian che è stato schierato dal primo minuto dal tecnico Federico Guidi. Accanto allo svedese c'è anche Daniele Bonera, allenatore del Milan Futuro, e Vincenzo Vergine, responsabile del settore giovanile milanista.

Queste le formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-3): Mastrantonio, Bakoune, Nissen, Sala, Ibrahimovic, Dutu, Perera, Bonomi, Comotto, Stalmach, Scotti. A disp: Colzani, Mancoppi, Perin, Paloschi, Perrucci, Parmiggiani, Grilli, Ossola, Tezzele, Colombo, Siman. All: Guidi.

CESENA (4-3-3): Veliaj, Valentini, Perini, Tosku, Ronchetti, Arpino, Pitti, Manetti, Zamagni, Dolce. A disp: Montalti, Ghinelli, Tampieri, Coveri, Demko, Domeniconi, Zamagni, Valmori, Galvagno, Lontani, Wade Papa. All: Capellini.