Primavera, il Milan pareggia contro il Frosinone: le parole di mister Renna

Il Milan Primavera pareggia 1-1 contro il Frosinone grazie al rigore nel recupero conquistato e segnato da Scotti. Al termine della sfida mister Giovanni Renna ha parlato così:

Squadra giovanissima ma molto sul pezzo. Il pareggio sta stretto?

“Se andiamo a vedere i punti abbiamo avuto sei palle gol nette per segnare, loro solamente una su una situazione di gioco che probabilmente potevamo anche evitare. Credo che ci sia stata da parte dei ragazzi predominanza totale per tutta la partita. Gli faccio i complimenti e dobbiamo continuare così”.

Otto 2008 in campo, di cui 7 contemporaneamente:

“Ho saputo che c’è stato questo record di otto 2008. Fa piacere. La squadra è composta da tanti 2008 e da tanti giocatori esperti, 2007 e 2006, che stiamo cercando di far crescere insieme allo staff. Fa piacere. Però la cosa più importante è la crescita di tutti, dai 2006 ai 2008. L’obiettivo nostro è questo”.

Cosa vi ha detto il direttore Vergine?

“Il direttore Vergine ci ha fatto i complimenti per l’impegno e l’atteggiamento. Non abbiamo mollato fino alla fine. Naturalmente è contento di tutte queste cose, potevamo fare qualcosa in più. Punteremo già dalla prossima a provare a vincere la partita”.