Primavera, Longhi: "Contenti per questi tre punti, ma ora pensiamo a mercoledì"

MilanNews.it

Intervistati ai canali ufficiali del club, Jordan Longhi, autore del 2-0 contro il Cagliari, ha parlato così della partita: "Stiamo facendo molto bene, stiamo dando continuità al lavoro fatto negli allenamenti. Cerchiamo di dare il massimo. Contenti per questi tre punti, ma ora pensiamo a mercoledì che ci aspetta un bel match e cerchiamo di far bene per puntare alla qualificazione"

Sulla rete: "Contento per il secondo gol, spero che ne arriveranno altri. Quando il mister mi chiama in causa cerco sempre di dare il meglio, di fare bene e aiutare sempre la squadra.

Sui compagni infortunati: Siamo molto vicini ai nostri compagni che si sono fatti mali. Gli saremo sempre vicino per tutta la sua guarigione".