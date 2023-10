Primavera, mercoledì alle 14 il secondo impegno in Youth League a Dortmund

Il Milan primavera, dopo il pareggio di Firenze in campionato, tornerà in campo mercoledì per il secondo impegno di Youth League che precederà la gara della prima squadra in Champions, come di consueto. I ragazzi di Abate giocheranno sul campo del Borussia Dortmund, arrivata ai quarti di finale della competizione l'anno scorso, alle ore 14. Su MilanNews.it, come da prassi, potrete seguire il live testuale del match e tutti gli aggiornamenti.