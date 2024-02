Probabile formazione Frosinone: un ex titolare, davanti Soulé-Kaio Jorge

vedi letture

Partendo dagli indisponibili mister Di Francesco non avrà a disposizione Kalaj, Marchizza, Oyono e Baez. Da comprendere invece,nella conferenza stampa di questo pomeriggio di mister Di Francesco, le condizioni di Lirola, Bonifazi, Lusuardi, Zortea, Cuni e Ibrahimovic. Il tecnico giallazzurro chiarirà anche quelle che sono le condizioni dell'ultimo arrivato Emanuele Valeri. Dalla cintola in su i dubbi di Di Francesco riguardano invece l'abbondanza di uomini che garantiscono ampia scelta al tecnico: Barrenechea in cabina di regia con Mazzitelli e uno tra Gelli, Harroui o Reinier. In avanti Kaio Jorge in vantaggio su Cheddira con Soulé e Seck.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Kaio Jorge, Seck. All. Di Francesco