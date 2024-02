probabile formazione No al turnover in Europa League. Due grossi dubbi

vedi letture

Il Milan, giovedì 15 febbraio, comincerà il suo cammino in Europa League dopo la retrocessione dalla Champions League, affrontata nella prima parte di stagione. I rossoneri d'Italia affronteranno i rossoneri di Francia del Rennes nel doppio scontro valido per i playoff, cominciando dall'andata a San Siro, nella quale Stefano Pioli dovrebbe schierare una formazione molto vicina a quella titolare: Maignan in porta, difesa con Florenzi a destra (Calabria è infortunato), Gabbia e uno tra Kjaer (non al meglio, domani la valutazione difensiva) e Theo centrali con l'eventuale inserimento di Terracciano come terzino sinistro (Jimenez e Simic non sono in lista Uefa) se il numero 19 dovesse giocare al centro al posto del già citato Kjaer, Reijnders e uno tra Bennacer, Adli e Musah a centrocampo con Pulisic, Leao e Loftus-Cheek dietro Giroud.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

42 Florenzi 46 Gabbia 19 Theo Hernandez 38 Terracciano

14 Reijnders 4 Bennacer

11 Pulisic 8 Loftus-Cheek 10 Leao

9 Giroud

All: Stefano Pioli



A disp.: 57 Sportiello, 83 Mirante, 86 Nsiala, 38 Terracciano, 7 Adli, 80 Musah, 21 Chukwueze, 17 Okafor, 15 Jovic.



Ballotaggi: Kjaer-Terracciano (30-70); Bennacer-Musah-Adli (50-20-30)



Indisponibili: Caldara, Kalulu, Pobega, Thiaw, Tomori, Calabria, Simic, Jimenez.

Squalificati: /

Diffidati: /

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Nikola Dabanović MNE

Assistenti: Vladan Todorović MNE - Srđan Jovanovic MNE

Quarto uomo: Miloš Bošković MNE

VAR: Nejc Kajtazovic SVN

AVAR: Alen Borošak SVN

DOVE VEDERE MILAN-RENNES

Data: Giovedì 15 febbraio 2024

Ore: 21:00

Stadio: San Siro, Milano

TV: Dazn, SkySport

Web: MilanNews.it