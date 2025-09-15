Il messaggio di Modric dopo il primo gol in rossonero

Il messaggio di Modric dopo il primo gol in rossoneroMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:40News
di Francesco Finulli

Luka Modric ha segnato il primo gol con la maglia del Milan: il primo centro in rossonero del fuoriclasse croato ha permesso alla squadra di Massimiliano Allegri di vincere 1-0 a San Siro contro il Bologna, dopo una partita in cui il Diavolo ha creato tanto senza però riuscire a capitalizzare le occasioni.

Votato come MVP sia dalla Serie A che dai tifosi rossoneri, Modric ha condiviso su Instagram il suo messaggio dopo il gol e la vittoria: "Importante vittoria in casa! Felice di segnare il mio primo gol con il Milan". Il tutto condito dai cuori rossoneri.