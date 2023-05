PROBABILE FORMAZIONE - Tornano Leao, Giroud e Theo: ballottaggio Messias-Diaz

MilanNews.it

Dopo il deludente pareggio interno contro la Cremonese, agguantato solo nel recupero, che ha fatto scivolare il Milan in sesta posizione in classifica, i rossoneri devono già pensare al prossimo impegno in campionato. Sabato alle 15, sempre a San Siro, arriverà la Lazio, seconda e diretta concorrente per un posto in Champions: gara che precederà il primo Euroderby.

Pioli confermerà Maignan tra i pali, con la linea a quattro difensiva che dovrebbe vedere il ritorno di Tomori al fianco di Thiaw: sulle fasce Calabria - in ballottaggio con Florenzi - e Theo, anche lui di nuovo in campo dopo un turno di riposo. A centrocampo tornano i tre titolarissimi: Krunic e Tonali mediani con Bennacer che potrebbe agire nuovamente da trequartista. Infine l'attacco con Leao e Giroud inevitabilmente in campo. A destra dubbio da sciogliere per lo staff rossonero con Messias che sembra in vantaggio su Brahim Diaz e Saelemaekers.

PROBABILE FORMAZIONE (4-2-3-1)

Maignan

Calabria, Thiaw, Tomori, Theo

Krunic, Tonali

Messias, Bennacer, Leao

Giroud

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ibrahimovic, Pobega

Diffidati: Kjaer, Kalulu, Thiaw, Rebic, Pobega

BALLOTTAGGI: Calabria - Florenzi 60-40%, Messias-Diaz 51-49%

DOVE VEDERE MILAN-LAZIO

Stadio: San Siro

Orario: 15.00

TV: DAZN

