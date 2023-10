probabile formazione Tre o quattro cambi in vista del Genoa, nessun recupero per Pioli

vedi letture

Il Milan, con questo calendario, non ha tempo nè di riflettere nè di riposare. I rossoneri sabato saranno già di nuovo in campo in campionato, a Marassi contro il Genoa. Per la partita avranno un solo allenamento al completo per prepararsi perché la seduta di oggi pomeriggio è semplicemente di scarico per chi ne ha bisogno. Per questo motivo Pioli pensa a qualche cambio di formazione con tre o quattro giocatori titolari che potrebbero cambiare rispetto a Dortmund: non di più, anche perché il tecnico non recupererà nessuno, specie a centrocampo. In difesa solamente Florenzi potrebbe dare un turno di riposo a Calabria, mentre Thiaw sembra in vantaggio su Kjaer. A centrocampo è probabile il ritorno in cabina di regia di Adli con Musah e Reijnders ai suoi fianchi. In attacco si potrebbero rivedere dal primo sia Chukwueze che Okafor. Per avere più certezze si aspetta comunque l'allenamento di domani.

LA PROBABILE FORMAZIONE

MILAN (4-3-3)

Maignan

Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez

Musah, Adli, Reijnders

Chukwueze, Okafor, Leao

All. Stefano Pioli

Indisponibili: Bennacer, Kalulu, Krunic, Caldara, Loftus-Cheek

Ballottaggi: Florenzi-Calabria 51-49%, Thiaw-Kjaer 80-20%, Adli-Pobega 70-30%, Chukwueze-Pulisic 60-40%, Okafor-Giroud 60-40%

Diffidati: Theo Hernandez

SQUADRA ARBITRALE

PICCININI

LIBERTI – DEI GIUDICI

IV: AYROLDI

VAR: DI PAOLO

AVAR: NASCA

DOVE VEDERE GENOA-MILAN

Stadio: Marassi (Genova)

Data e ora: sabato 7 ottobre, ore 20.45

Tv: DAZN e Sky

Web: MilanNews.it