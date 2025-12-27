probabile formazione Verso Milan-Verona: Gabbia out, Leao in dubbio

vedi letture

Passato il Natale, si torna in campo! In occasione della 16esima giornata di Serie A Enlive il Milan di Massimiliano Allegri affronterà l'Hellas Verona di Paolo Zanetti in un test di maturità importante. Dopo il pareggio beffa contro il Sassuolo e la sconfitta in Supercoppa per mano del Napoli campione d'Italia il Diavolo deve ritrovare la vittoria per continuare la sua marcia verso il quarto posto.

Come da qualche mese a questa parte, però, Massimiliano Allegri dovrà fare fronte a diverse assenze importanti, su tutte quella di Matteo Gabbia, ancora indisponibile a causa del problema al ginocchio rimediato proprio contro il Sassuolo. Ancora in dubbio Rafael Leao, alle prese con qualche fastidio fisico che comunque gli dovrebbe permettere di essere della partita, seppur non da primo minuto.

A fronte di questo per la sfida contro il Verona Allegri si affiderà Maignan tra i pali: la linea difensiva confermata con De Winter che giocherà come centrale e Tomori-Pavlovic nei ruoli di braccetti. In mezzo al campo fiducia agli uomini visti contro il Napoli, anche se con tre novità importanti: Saelemaekers e il ritorno Bartesaghi sulle corsie laterali, Modric in mezzo con Fofana e Rabiot ai suoi fianchi. In attacco prevista nuovamente la coppia Pulisic-Nkunku.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2)

16 Maignan

23 Tomori 5 De Winter 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi

11 Pulisic 18 Nkunku

All.: Allegri

A disp.: 1 Terracciano, 96 Torriani, 24 Athekame, 2 Estupinan, 27 Odogu, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 4 Ricci, 10 Leao, 25 Balentien.

Indisponibili: Gabbia, Gimenez

Squalificati: nessuno

Diffidati: Tomori

MILAN-HELLAS VERONA: LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: FABBRI

Assistenti: MOKHTAR – CAVALLINA

IV uomo: ALLEGRETTA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VOLPI

DOVE VEDERE MILAN-HELLAS VERONA

Data: Domenica 28 dicembre 2025

Ora: 12.30

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Timvision

Web: MilanNews.it