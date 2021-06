Protezione Civile, il bollettino: 1.901 nuovi casi e 69 decessi in 24 ore

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 1.901 casi positivi da coronavirus e 69 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 4.473 (306 in meno di ieri), di cui 597 nei reparti di terapia intensiva (29 in meno di ieri) e 3.876 negli altri reparti (277 in meno di ieri). Sono stati analizzati 97.557 tamponi molecolari e 102.838 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 1,8 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,1 per cento. Nella giornata di giovedì i contagi registrati erano stati 2.079 e i morti 88.

1.901 contagiati

• 69 morti

• 5.893 guariti

-29 terapie intensive

-277 ricoveri

200.395 tamponi

Tasso di positività: 0,9% (-0,1%)

40.719.560 dosi di vaccino somministrate in totale