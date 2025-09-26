Pruzzo: "Allegri ha dato un'impronta al Milan, ma è presto per parlare di scudetto"
Intervenuto così a margine dell'inaugurazione del nuovo stadio dei Pini a Viareggio, Roberto Pruzzo, ex storico centravanti della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW sul Milan di Allegri in vista della prossima sfida di campionato contro il Napoli.
"Allegri ha già dato un'impronta e identità, e in difesa ha dato certezze ad un reparto che era il punto debole. Allegri è un uomo d'esperienza e conosce bene il mestiere. Anche l'idea di affidarsi a Modric è stata giusta. Non pensavo potesse ancora dettare legge a metà campo. Ancora però è presto per dire se il Milan possa essere da scudetto".
DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI
San Siro, ore 20:45
TV: Dazn
Web: MilanNews.it
SQUADRA ARBITRALE
Arbirtro: Chiffi di Padova
Asssitenti: Meli - Alassio
Quarto uomo: Marinelli
Var: Marini
Avar: Doveri
