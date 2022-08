PSG, Icardi è fuori squadra: il Monza sembra l'unica squadra ad aver mostrato interesse

MilanNews.it

Stando a quanto riportato da L’Équipe, Mauro Icardi sarebbe ufficialmente fuori rosa al PSG. Il quotidiano francese racconta come i parigini abbiano deciso di aggregare alla prima squadra il 20enne Hugo Ekitike al posto dell’ex giocatore dell’Inter. Il messaggio del PSG sembra chiaro: Icardi deve trovare una nuova sistemazione, oppure sarà costretto a giocare con i dilettanti dell'Associazione PSG. Per lui però non ci sono molte alternative. L’unica vera squadra che ha mostrato interesse è il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, che però ha appena preso Andrea Petagna dal Napoli. L'idea dei brianzoli è che se a fine mercato Icardi dovesse essere ancora senza squadra, ecco che potrebbero tentare il colpo ad effetto. In questo caso però i parigini dovrebbero pagare parte dell’ingaggio che il giocatore percepisce.