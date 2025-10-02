Pulisic a mille: il Milan studia il rinnovo oltre la scadenza fissata nel 2027

vedi letture

Christian Pulisic è partito come meglio non poteva quest'anno. 6 gol e 2 assist nelle prime 7 stagionali, per un contributo al gol impressionante se si considera il fatto che il Milan ha realizzato 12 reti in questo inizio di stagione.

Oltre ad essere efficiente sotto porta, l'americano si sta dimostrando essere anche e soprattutto decisivo, cosa che è sempre stato, ma che in questa stagione starebbe (finalmente) risaltando ancora di più. E di un giocatore del genere non si può fare a meno, soprattutto se si vuole cominciare un ciclo vincente, motivo per il quale il Milan studia il rinnovo di Pulisic oltre l'attuale scadenza fissata nel giugno 2027. L'idea del club è quella di cominciare i dialoghi nelle prossime settimane, dando al calciatore quello che merita: un aumento dell'ingaggio.