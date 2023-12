Pulisic a Sky: "Grande reazione, abbiamo giocato una buona partita"

Queste le parole rilasciate a Sky da Christian Pulisic dopo il 3-1 al Frosinone: "È stata una grande reazione, siamo partiti bene. Abbiamo giocato una buona partita". L'attaccante americano è stato uno dei protagonisti della vittoria del Diavolo: oltre al gol, arrivato su un assist incredibile di Mike Maignan, l'ex Chelsea ha fatto vedere tante belle giocate.

In occasione della rete, prima del dolcissimo tocco sotto per superare Turati, è da segnale il controllo volante perfetto che ha avuto Pulisic, giocata che gli ha permesso di presentarsi a tu per tu davanti a Turati e poi batterlo per il raddoppio milanista ad inizio ripresa.