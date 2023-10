Pulisic contro il suo passato: è la gara dell'ex a Dortmund

Il nuovo numero 11 rossonero è pronto per affrontare il suo passato, per la prima volta al Signal Iduna Park da avversario. Con la maglia del Borussia Dortmund l'americano ha totalizzato 127 gare ufficiali segnando 19 volte. Il club giallonero è stato fondamentale per l'attaccante classe 98' accogliendolo da adolescente nel 2017 venendo aggregato alla squadra Under-17 e successivamente in quella Under-19, fino all'esordio in prima squadra nel 2016. Mercoledì sera la prima gara da ex in terra tedesca per l'esterno ex Chelsea.