Pulisic convocato dagli Stati Uniti: ancora escluso l'ex rossonero Musah
Si avvicina la seconda pausa Nazionali di questa stagione e con essa iniziano a essere diramate le prime liste dei convocati delle varie squadre impegnate nei prossimi giorni. Oggi è stato il turno degli Stati Uniti con il CT Mauricio Pochettino che ha chiamato, senza sorprese, Christian Pulisic, attualmente il giocatore più decisivo del Milan e forse della Serie A. Escluso, come nella pausa di settembre, l'ex milanista Yunus Musah, oggi in prestito all'Atalanta.
Gli statunitensi saranno impegnati in due gare amichevoli contro l'Ecuador di Pervis Estupinan (nella notte italiana tra il 10 e l'11 ottobre a Austin, Texas) e contro l'Australia (nella notte italiana tra il 14 e il 15 ottobre a Commerce City, Colorado). Di seguito la lista completa dei convocati americani:
PORTIERI: Brady, Freese, Schulte, Turner
DIFENSORI: Arfsten, Carter-Vickers, Freeman, McKenzie, Ream, Richards, A. Robinson, M. Robinson
CENTROCAMPISTI: Aaronson, Luna, McKennie, Morris, Roldan, Sands, Tessmann, Tillman
ATTACCANTI: Agyemang, Balogun, Pulisic, Weah, Wright, Zendejas
