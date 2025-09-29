Pulisic dopo Milan-Napoli: "Prestazione speciale di tutta la squadra"

di Federico Calabrese

>Un gol, un assist e una prestazione clamorosa: Christian Pulisic ha trascinato il Milan nella vittoria contro il Napoli e sui suoi canali social ha esultato così: "Prestazione speciale di tutta la squadra, avanti così".