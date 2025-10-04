Pulisic esalta l'idolo Modric: "Cerco sempre di imparare qualcosa da lui"

Nel corso della rubrica di DAZN "Storie di Serie A", il coach Dan Peterson ha intervistato la stella del Milan Christian Pulisic, toccando diversi temi, dal campionato ad Allegri, passando per le ambizioni personali, di squadra e tanto altro ancora.

Sull’impatto di alcuni nuovi compagni di squadra

“É stato un impatto importante. Rabiot, Saelemaekers, Modric pure. Sono giocatori che conosciamo. Ne conoscevamo le qualità, ma vederli tutti i giorni è qualcosa di diverso. Vedere cosa possono portare, la fame con cui scendo in campo. È grandioso. È bello avere un gruppo così disciplinato ed averli come compagni”.

Su Modric:

"La nostra famiglia ha origini croate, sono grandi fan di Modric. I miei cugini hanno addirittura chiamato il loro cane Luka. Questo non gliel’ho mai detto. È incredibile allenarsi e vederlo ogni giorno. Sto cercando di imparare il più possibile da lui. Parliamo tanto”.

Avete un’attitudine diversa quest’anno.

“Si stiamo bene. Assolutamente. So anche che è presto, stiamo solo ad ottobre. È anche normale sentire commenti affrettati. Non è tutti rose e fiori. Saremo messi alla prova tra poco e penso che sarà proprio questo a definirci quezt’amo. Ma assolutamente, penso che è importante avere fiducia e la sento, tra i compagni e l’ambiente”.