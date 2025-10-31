Pulisic in panchina con la Roma? Alla fine ha prevalso la prudenza: rientrerà a Parma come Rabiot

vedi letture

Adrien Rabiot e Christian Pulisic sono pronti a tornare in campo l'8 novembre a Parma, in anticipo rispetto alle previsioni: in teoria sarebbero infatti dovuti rientrare il 23 novembre nel derby contro l'Inter. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che ricorda gli infortuni subiti dai due giocatori rossoneri: Rabiot si è fatto male nella gara giocata dalla sua Francia contro l'Azerbaigian, durante la quale ha riportato una lesione al soleo del polpaccio sinistro.

Pulisic, invece, ha rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia destra durante l'amichevole tra Stati Uniti e Australia. L'attaccante americano, che ha ripreso a correre sul campo prima di Rabiot, sarebbe potuto essere in panchina già domenica contro la Roma, ma, salvo colpi di scena, dovrebbe prevalere la linea della prudenza e quindi anche lui dovrebbe tornare a disposizione per la trasferta sul campo del Parma.

