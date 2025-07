Pulisic oro del Milan e non solo: l'americano nominato miglior giocatore del 2025 dalla ESPYS AWARDS

L’apporto di Christian Pulisic al Milan è fondamentale, e ormai è risaputo. L’americano da quando è arrivato a Milano, sponda rossonera ha saputo conquistare tutti a suon di gol e assist, che gli sono valsi la possibilità di battere più e più volte i propri record personali di marcatura in un club.

Infatti, Pulisic è stato il miglior marcatore del Milan della passata stagione con ben 17 reti totali. L’esterno ex Chelsea e Dortmund è stato uno dei pochissimi punti fermi dei rossoneri, rivelandosi prezioso per la squadra e decisivo in molte partite. Continuità, tenacia, abilità tecnica sono alcune delle sue qualità, notate non solo in Italia ma anche in tutto il mondo.

Pulisic è stato infatti nominato come miglior giocatore del 2025 da parte di ESPYS, un premio statunitense conferito dalla ESPN ai migliori atleti e le migliori prestazioni sportive.