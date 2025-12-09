Pulisic sempre decisivo: ennesima doppietta e rendimento in aumento in Serie A

Una super vittoria in rimonta per il Milan che batte 3-2 il Torino nel segno di Pulisic. Sotto 2-0 con i gol di Vlasic e Zapata, i rossoneri riaprono la partita con un eurogol di Rabiot. Poi nel secondo tempo è decisivo l'attaccante statunitense che ha raggiunto la squadra solo oggi pomeriggio dopo un attacco febbrile. Pulisic trova il primo gol al primo pallone toccato e completa la rimonta con la seconda doppietta stagionale. La squadra di Allegri riaggancia così il Napoli in vetta.

PULISIC-GOL

Il numero 11 rossonero sale così a quota 9 gol in questa stagione, 7 gol in questo campionato di Serie A.

Questo il tabellino di Torino-Milan 2-3, gara valevole per la quattordicesima giornata di campionato di Serie A Enilive 2025/2026:

TORINO-MILAN 2-3

Marcatori: 10' pt Vlasic su rigore (T), 17' pt Zapata (T), 24' pt Rabiot (M), 22' st, 32' st Pulisic (M)

LE FORMAZIONI

TORINO (3-4-1-2): Israel; Tameze (33' st Masina), Maripan, Coco; Pedersen (39' st Nkounkou), Anjorin (14' st Casadei), Asllani, Lazaro (39' st Ngonge); Vlasic; Zapata, Che Adams (39' st Aboukhlal). A disp.: Paleari, Popa, Ilkhan, Simeone, Dembelé, Biraghi, Gineitis, Njie. All. Marco Baroni.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (43' st Estupinan), Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi (21' st Pulisic); Nkunku, Leao (31' pt Ricci). A disp.: Torriani, Terracciano, De Winter, Odogu, Jashari. All. Massimiliano Allegri.

Arbitro: Chiffi della sezione di Padova

Ammoniti: 19' pt Maignan (M), 8' st Lazaro (T), 11' st Anjorin (T)

Espulsi:

Recupero: 4' 1T, 5' 2T