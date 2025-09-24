Pulisic sempre più bomber rossonero: è a quota 5 gol in 6 partite

Christian Pulisic è sempre più il cannoniere rossonero in questo avvio di stagione: alla sesta partita, due di Coppa Italia e quattro di Serie A, è già a quota 5 gol nonostante sia partito dall'inizio solo tre volte.

A fine partita ha parlato in diretta a Mediaset:

Ancora un gol… “Sono in un buon momento. Devo continuare così, ma la cosa più importante è che abbiamo vinto”.

Cosa hai detto a Santi in questo periodo? “Gli dico sempre di avere pazienza perché ha giocato molto bene nelle ultime partite. Se continua così farà tanti gol”.

Sul momento: “La cosa più importante è la prossima partita col Napoli, se giochiamo così poi possiamo arrivare dove vogliamo arrivare”.