Pulisic titolare e capitano nella finalina contro il Canada. Musah in panchina

vedi letture

L'ultima sosta prima della volata finale di aprile e maggio. L'attività dei club si ferma per lasciare spazio alle nazionali, e sono 15 i giocatori rossoneri che dopo Milan-Como hanno raggiunto le loro rappresentative in giro per il mondo. Tanta Nations League (UEFA ma anche CONCACAF), ma anche impegni di qualificazione al Mondiale 2026.

Alle 23 italiane gli Stati Uniti cercano di rialzare la testa dopo il flop di tre giorni fa, la sconfitta contro Panama per 1-0 nella semifinale della CONCACAF Nations League. Gli americani non possono difendere il titolo conquistato per tre volte consecutive e devono accontentarsi della finalina contro i vicini di casa del Canada, sconfitti dal Messico di Santi Gimenez nell'altra semifinale.

Il CT Pochettino non rinuncia al suo uomo migliore, il milanista Christian Pulisic che oggi indossa anche la fascia da capitano. Non c'è invece nell'undici titolare Yunus Musah: il centrocampista parte dalla panchina.