Pulisic: "Voglio entrare a far parte della storia di Milan. Da Captain America a capitano? Vedremo..."

Nel corso della rubrica di DAZN "Storie di Serie A", il coach Dan Peterson ha intervistato la stella del Milan Christian Pulisic, toccando diversi temi, dal campionato ad Allegri, passando per le ambizioni personali, di squadra e tanto altro ancora. 

Potresti entrare a far parte della storia del Milan. Ci hai mai pensato?
“No, non ci penso. Penso a questi nomi, gente irraggiungibile. Sono una fonte di ispirazione. Darò tutto per questa squadra, voglio vincere ed entrare a far parte della storia del Milan”.

Ti chiamano Captain America. Cosa ne pensi?
“È un soprannome simpatico. Capitano del Milan? Per il momento va bene Captain America. Vedremo cosa succederà”. 