Pupi Avati: "Ho goduto tanto nel vedere le lacrime di Calhanoglu. Sono innamorato di Pioli"

L'edizione odierna del Corriere della Sera riporta stamattina le parole rilasciate a "Un Giorno da Pecora" su Rai Radio 1 di Pupi Avati, noto regista e grande tifoso milanista, il quale ha commentato così lo scudetto vinto dal Milan: "Quando ho visto il traditore Calhanoglu con le lacrime agli occhi ho goduto tantissimo. I tifosi interisti però sono stati signorili, ci hanno fatto i complimenti e forse sono stati anche loro felici per la nostra vittoria. Ho vissuto la partita scudetto guardandola in treno, su un cellulare. Già al primo gol mi sono commosso, sul secondo ho provato a trattenermi ma sul terzo gol sono esploso in un pianto liberatorio e una signora davanti a me ha detto mi dispiace... Sono autenticamente innamorato di Pioli, mi ricorda molto mio padre".