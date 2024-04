Quagliarella: "Il prossimo attaccante del Milan dovrà garantire almeno 15-20 gol"

Del Milan, aprendo una parentesi su Leao e sul prossimo, possibile numero 9 rossonero in vista della prossima stagione, ha parlato a Sky Sport così l'ex attaccante di Juventus e Torino, Fabio Quagliarella. Queste le sue parole:

"A questi livelli è molto importante il progetto, uno come Leao deve sentirsi importante e deve stare in una squadra ambiziosa. Il sostituto di Giroud? Ci vuole un attaccante con le stesse caratteristiche del francese, deve garantire almeno 15-20 gol in stagione per stare in un club come il Milan".