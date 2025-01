Qual è la coppia migliore per la difesa del Milan? Ranocchia: "Gabbia-Tomori"

vedi letture

Intervistato dai taccuini di Tuttosport l'ex difensore nerazzurro, oggi opinionista Mediaset, Andrea Ranocchia ha presentato la finale di Supercoppa Italiana in programma questa sera alle ore 20 tra l'Inter di Simone Inzaghi, campione in carica, ed il nuovo Milan di Sergio Conceiçao.

L’Inter appare favorita, potrebbe ripetersi quanto successo a settembre, quando i rossoneri di Fonseca sembravano spacciati e poi…

"La favorita è l’Inter, però è una finale. Conteranno tantissimi fattori. E sono curioso di vedere Conceiçao. Nelle varie interviste e conferenze si è mostrato un allenatore diretto e duro nel modo di fare. Può far bene nel calcio italiano, c’è bisogno di tecnici di questo tipo".



Cosa l’ha colpita di Conceiçao?

"L’ho trovato molto pragmatico, non usa giri di parole. Da questo punto di vista mi ha ricordato un po’ il modo di fare di Conte. Resta comunque da scoprire, sinora ha avuto pochi giorni a disposizione, avrà dato un’infarinatura generale alla squadra".

Peserà di più l’iniziale assenza di Thuram o quella probabile di Leao?

"Direi di Thuram visto che stava benissimo e creava occasioni su occasioni in qualsiasi momento. Poi certo, anche Leao è imprescindibile per il Milan, è un peccato che non ci siano".

Il Milan, per quanto dimostrato fin qui, avrebbe bisogno di un centravanti più presente in area da affiancare a Morata?

"Credo che a Conceiçao piaccia molto la fase difensiva, oltre a quella offensiva. Affiancare a Morata qualcuno, anche per iniziare subito a pressare alti i propri avversari, potrebbe essere una soluzione".



Da ex difensore, qual è la coppia migliore per la difesa del Milan? Conceiçao ha scelto Tomori-Thiaw con la Juve, ma Gabbia, ieri influenzato, era stato il migliore finora.

"Per me Gabbia-Tomori".

Spesso le gare si decidono a centrocampo, quello nerazzurro è fra i migliori d’Europa, però la coppia Fofana-Reijnders è stata forse la cosa migliore del Milan in questa prima metà di stagione.

"Reputo il centrocampo dell’Inter il migliore d’Europa, al massimo tra i primi tre. Il Milan ha un reparto forte, Reijnders sta giocando ad alti livelli. Però i nerazzurri, anche per i sostituti, hanno qualcosa in più. Zielinski, Asllani e Frattesi sarebbero titolari in Italia forse in tutte le squadre. All’Inter giocano meno perché i tre big sono dei mostri".