Qual è stato l'Inzaghi più forte? SuperPippo risponde così

Pippo Inzaghi, leggenda del Milan, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport in occasione dei suoi 50 anni.

Qual è stato il Pippo più forte?

"Tutti hanno nella testa gli anni alla Juve o al Milan. Ma sono stato fortissimo a Leffe, nella prima esperienza da professionista, quando per tre mesi non ho visto il campo. Non ho mai mollato: quello fu un momento importante, di crescita. Il resto è venuto di conseguenza".